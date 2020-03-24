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Прямая линия Департамента по туризму

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 1 237 белорусских туристов за рубежом ожидают возвращения домой Еще 1237 белорусских туристов, находящихся за рубежом, ожидают возвращения домой. Планируется, что сегодня ночью на родину прилетят двумя самолетами из Египта 162...

Еще 1237 белорусских туристов, находящихся за рубежом, ожидают возвращения домой. Планируется, что сегодня ночью на родину прилетят двумя самолетами из Египта 162 человека. Ведомства делают все возможное, чтобы как можно скорее наши соотечественники оказались дома. К примеру, только за выходные из Египта в Беларусь вернулись 1133 белоруса.На любые вопросы, связанные как с возвращением в страну или отменой туристических путевок, сегодня можно получить ответы, обратившись на прямую линию Департамента по туризму.Она работает круглосуточно. Позвонить можно по номерам телефонов:К этому моменту на прямую линию уже обратилось более 400 граждан, которые получили исчерпывающую информацию по своим вопросам.