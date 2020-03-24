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1 237 белорусских туристов за рубежом ожидают возвращения домой

24.03.2020 20:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще 1237 белорусских туристов, находящихся за рубежом,  ожидают возвращения домой. Планируется, что сегодня ночью на родину прилетят двумя самолетами из Египта  162 человека. Ведомства делают все возможное, чтобы как можно скорее наши соотечественники оказались дома. К примеру, только за выходные из Египта в Беларусь вернулись 1133 белоруса.

Прямая линия Департамента по туризму


На любые вопросы, связанные как с возвращением в страну или отменой туристических путевок,  сегодня можно получить ответы, обратившись на прямую линию Департамента по туризму.

Она работает круглосуточно. Позвонить можно по номерам телефонов: (8 017)  327 25 11 или (8017) 226 99 00. 

К этому моменту на прямую линию уже обратилось более 400 граждан, которые получили исчерпывающую информацию по своим вопросам.

 
 
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Еще 1237 белорусских туристов, находящихся за рубежом,  ожидают возвращения домой. Планируется, что сегодня ночью на родину прилетят двумя самолетами из Египта  162...
 
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