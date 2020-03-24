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Еще три белорусских университета повысили стоимость обучения - на 5−12 процентов

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще три белорусских университета повысили стоимость обучения. Это БГУИР, МГЛУ и БГПУ. Прибавка к стоимости обучения в главном IT-вузе составила 5−7 процентов, в инязе и педе — около 12 процентов.


Иллюстративный снимок. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Новая стоимость обучения в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники начинает действовать с 1 апреля 2020 года. Например, за год обучения первокурсники факультета компьютерного проектирования должны заплатить 3200 рублей, факультета компьютерных систем и сетей — 3550 рублей, столько же — студенты первого курса факультета информационных технологий и управления. Изменение цен зависит от формы и курса обучения, рассказали TUT.BY в пресс-службе вуза.

Минский государственный лингвистический университет поднял стоимость обучения с 9 марта. Как отмечается в приказе ректора, это связано «с изменением тарифов на коммунальные и транспортные услуги, расходов на обслуживание университета, на приобретение литературы и подписных изданий, на приобретение и ремонт оборудования, а также размера тарифной ставки первого разряда».

Год обучения для первокурсников вуза теперь стоит 3060 рублей, для второкурсников — 3030, для студентов третьего и четвертого курсов — 2980 рублей.

Белорусский государственный педагогический университет повысил стоимость обучения с 1 марта 2020-го. В среднем повышение составило 12 процентов.

В феврале о росте цен объявили БГУ, БНТУ, БГЭУ и Брестский государственный университет. Стоимость обучения в БГУ повысилась в среднем на 12 процентов («в связи с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций»), в БНТУ — на 7 процентов, в БГЭУ — на 3−5 процентов, в БрГУ имени Пушкина — на 12 процентов.

 
 
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Еще три белорусских университета повысили стоимость обучения. Это БГУИР, МГЛУ и БГПУ. Прибавка к стоимости обучения в главном IT-вузе составила 5−7 процентов, в...
 
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