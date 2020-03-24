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В Бресте собирают деньги на мурал сокола-пустельги величиной с многоэтажку

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сбор средств на мурал с изображением сокола-пустельги стартовал на краудфандинговой платформе, сообщает Брестское областное отделение Аховы птушак Бацькаўшчыны.


Фото: molamola.by

Птичье граффити планируется разместить на одной из городских многоэтажек. Автором мурала станет Алесь Kontra, который известен своими работами на природную тематику.

Для реализации проекта необходимо собрать 2430 рублей. Эти деньги пойдут на материалы, аренду страховочного инвентаря, транспортные расходы и оплату работы художника.

«В появлении птичьего граффити от „Аховы птушак Бацькаўшчыны“ не только эстетическая составляющая. Это хороший способ привлечь внимание брестчан к красоте природы Беларуси, к ее разнообразию и пернатым соседям, которые живут рядом», — сообщает Брестское областное отделение АПБ.

 
 
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