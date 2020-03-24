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Профилактическая акция "Мы заботимся о вас" в Минске
24.03.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Мы заботимся о вас". В Минске стартовала акция, которая призвана минимизировать риски возникновения респираторных заболеваний у людей в возрасте. Мобильные бригады социальных работников привозят продукты и лекарства на дом одиноким пожилым. Оставить заявку можно по телефону в территориальных центрах соцобслуживания населения.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: "Наш бэйдж волонтера будет с фотографией и печатью госучреждения. Волонтеры также будут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты населения".
Стать волонтером может каждый неравнодушный минчанин. Для этого нужно обратиться в Минский городской центр соцобслуживания семьи и детей.
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"Мы заботимся о вас". В Минске стартовала акция, которая призвана минимизировать риски возникновения респираторных заболеваний у людей в возрасте. Мобильные...
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