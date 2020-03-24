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На время строительства 1-го городского кольца изменится маршрут автобуса № 1073-ТК
24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На время работ на 1-ом городском кольце автобус № 1073-ТК поедет по другому маршруту. Об этом
С 21 марта примерно до 26 июня автобус № 1073-ТК поедет с ул. Московской по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ленинградская, Бобруйская, Мясникова, Немига и далее по маршруту. Обратно — без изменений.
В это время будет идти строительство 1-го городского кольца до ул. Толстого.
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На время работ на 1-ом городском кольце автобус № 1073-ТК поедет с ул. Московской по пр. Независимости.
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