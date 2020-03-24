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На время строительства 1-го городского кольца изменится маршрут автобуса № 1073-ТК

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На время работ на 1-ом городском кольце автобус № 1073-ТК поедет по другому маршруту. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

С 21 марта примерно до 26 июня автобус № 1073-ТК поедет с ул. Московской по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ленинградская, Бобруйская, Мясникова, Немига и далее по маршруту. Обратно — без изменений.

В это время будет идти строительство 1-го городского кольца до ул. Толстого.

 
 
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На время работ на 1-ом городском кольце автобус № 1073-ТК поедет с ул. Московской по пр. Независимости.
 
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