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Итоги конкурса "Развитие экспортного потенциала Беларуси"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство назначило ответственных за рост и диверсификацию экспорта Это высшие должностные лица, члены Совета Министров и руководители госорганизаций. За каждым закрепили одну или несколько стран. В условиях закрытых многими...

Это высшие должностные лица, члены Совета Министров и руководители госорганизаций. За каждым закрепили одну или несколько стран. В условиях закрытых многими государствами границ экспортная стратегия Беларуси должна развиваться в русле сохранения партнерских связей и контрактов."Развитие экспортного потенциала Беларуси" - главная тема творческого конкурса БелТПП. Накануне был подведен итог. Авторский коллектив Белтелерадиокомпании награжден в четырех номинациях. В том числе Гран-при конкурса за серию видеоматериалов, вышедших в эфире телеканалов