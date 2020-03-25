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Правительство назначило ответственных за рост и диверсификацию экспорта
25.03.2020 09:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто высшие должностные лица, члены Совета Министров и руководители госорганизаций. За каждым закрепили одну или несколько стран. В условиях закрытых многими государствами границ экспортная стратегия Беларуси должна развиваться в русле сохранения партнерских связей и контрактов.
Итоги конкурса "Развитие экспортного потенциала Беларуси"
"Развитие экспортного потенциала Беларуси" - главная тема творческого конкурса БелТПП. Накануне был подведен итог. Авторский коллектив Белтелерадиокомпании награжден в четырех номинациях. В том числе Гран-при конкурса за серию видеоматериалов, вышедших в эфире телеканалов
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Это высшие должностные лица, члены Совета Министров и руководители госорганизаций. За каждым закрепили одну или несколько стран. В условиях закрытых многими...
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