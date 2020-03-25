Лучшие по профессии — 2019: учитель Анна Лукьянчук

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Для учителя начальных классов Заелицкого учебно-педагогического комплекса Анны Лукьянчук ее профессия — это призвание и немалая работа над собой. Отдавать своим ученикам много сил и внимания, научить их учиться и дружить, открывать им новые знания, поддерживать их начинания, чтобы потом видеть достойные результаты своего труда, — главное в ее работе. Всё это возможно лишь тогда, признается педагог, когда есть любовь к детям, без которой вряд ли сегодня можно стать хорошим учителем.

Родом Анна Лукьянчук из Славгородского района. Окончила Могилёвский государственный университет имени Аркадия Кулешова. Перед тем как преподавать в начальных классах, была воспитателем Заелицкого детского сада. «Безусловно, работа с младшими школьниками отличается от работы со старшими, — говорит Анна Николаевна. — Начальная школа — это фундамент дальнейшего образования, будущего успеха, поэтому очень важно сделать процесс обучения понятным и доступным детям, важно заинтересовывать ребят, раскрывать их потенциал, стать каждому из них надежным другом». Для этого педагог использует в своей работе наглядные пособия, информационно-коммуникационные технологии, умело организует индивидуальное, подгрупповое и групповое обучение, моделирует на уроках проблемные ситуации, чтобы дети учились рассуждать и сравнивать. Ученики Анны Лукьянчук — участники районных олимпиад, различных творческих конкурсов, они занимаются исследовательской деятельностью. Сама педагог постоянно самосовершенствуется, участвует в конкурсах педагогического мастерства, проводит мастер-классы для своих коллег. Опыт проведения Недели малой родины, описанный педагогом, был отмечен в минувшем году дипломом третьей степени на XVIII республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи.