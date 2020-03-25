Пограничники задержали в Бресте «бизнес-туристов» из Нигерии и Афганистана

Источник материала: Tut.by

Двух афганцев и двух нигерийцев задержали в Бресте за нарушение правил пребывания, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета .





В Брест нарушители приехали из Минска. Во время проверки документов выяснилось, что у нигерийцев истекли белорусские визы, а у афганцев их вообще не было.

Афганцы пояснили, что в Беларусь они приехали как туристы. Познакомились в Минске с гостями из Нигерии, сняли такси и все вместе решили посетить еще и Брест. Какие достопримечательности они хотели увидеть, никто из них пояснить не смог.

При этом нигерийцы представились продавцами мобильных телефонов и сказали, что в Беларусь приехали по работе. Во время разбирательства также выяснилось, что они связывались с производителем дверей из Минской области и предлагали наладить поставки древесины ценных пород. Однако на назначенную деловую встречу так и не явились.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение правил пребывания. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.