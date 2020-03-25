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Новый сезон. Столичные аттракционы заработают во второй половине апреля

25.03.2020 17:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Зодиак, "Дикий поезд" и "Русские качели"- столичные аттракционы заработают во второй половине апреля. Все развлекательные объекты будут расконсервированы уже на этой неделе. Сейчас сотрудники Госпромнадзора проверяют технику в парке Горького и Челюскинцев. Также в этом сезоне произойдет нововведение - купить билет на аттракционы можно будет через интернет. Необходимо отсканировать QR-код с баннера, который находится в одном из парков, перейти по гиперссылке и выбрать любимые развлекательные объекты. Всего в Минске будет работать 56 аттракционов.
 
Теги: Минск
 
 
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"Зодиак, "Дикий поезд" и "Русские качели"- столичные аттракционы заработают во второй половине апреля. Все развлекательные объекты будут расконсервированы уже на...
 
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