|
Прогноз погоды на 26 марта
25.03.2020 16:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси. Погоду будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси.
26 марта (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. 26 марта (четверг) опасных метеорологических явлений не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)