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Белорусские туристы, застрявшие на Гоа, вылетели в Москву

25.03.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские туристы, которые не могли выбраться из индийского штата Гоа, наконец-то вылетели в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта и туризма.


pixabay.com

На борт самолета, который совершает полет по маршруту Даболин-Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них — белорусы, 3 — россияне и один украинец. При этом 51 белорус отправлялся в путешествие в Индию как организованный турист, остальные — самостоятельно. Самолет должен прибыть в международный аэропорт «Шереметьево», после чего пассажиры в течение 24 часов обязаны покинуть транзитную зону и вылететь в Беларусь.

Напомним, проблемы с вылетом из Индии домой через Москву у наших туристов начались 18 марта, в первый день, когда Россия закрыла границу с Беларусью. Тогда белорусов пропускали домой только через аэропорты Домодедово и Шереметьево. Те, кто прилетал во Внуково, попадали в ловушку и были вынуждены просидеть два дня, пока их не забрал специальный борт «Белавиа». 18 марта из Гоа не смогли вылететь 23 белоруса, на следующий день — еще 13, позже — еще 15. Таким образом 51 наш турист, имея на руках билеты, не смогли попасть на рейс. 22 марта людей снова не взяли на борт.

Россия пообещала, что российские авиакомпании 24 и 25 марта отправят отдельные чартерные рейсы в Гоа и Дели, чтобы доставить в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси.

По прогнозам Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, к 30 марта практически все организованные туристы-граждане из Беларуси должны вернуться домой.

 
 
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На борт самолета, который совершает полет по маршруту Даболин-Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них - белорусы, 3 - россияне и один украинец.
 
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