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Белорусские туристы, застрявшие на Гоа, вылетели в Москву
25.03.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские туристы, которые не могли выбраться из индийского штата Гоа, наконец-то вылетели в Москву. Об этом
На борт самолета, который совершает полет по маршруту Даболин-Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них — белорусы, 3 — россияне и один украинец. При этом 51 белорус отправлялся в путешествие в Индию как организованный турист, остальные — самостоятельно. Самолет должен прибыть в международный аэропорт «Шереметьево», после чего пассажиры в течение 24 часов обязаны покинуть транзитную зону и вылететь в Беларусь.
Напомним, проблемы с вылетом из Индии домой через Москву у наших туристов начались
Россия пообещала, что российские авиакомпании 24 и 25 марта отправят отдельные чартерные рейсы в Гоа и Дели, чтобы доставить в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси.
По прогнозам Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, к 30 марта практически все организованные туристы-граждане из Беларуси должны вернуться домой.
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На борт самолета, который совершает полет по маршруту Даболин-Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них - белорусы, 3 - россияне и один украинец.
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