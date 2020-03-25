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Мой дом – моя крепость

25.03.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Обращения граждан – форма взаимодействия государственных органов с населением. Правильно организованная работа с обращениями граждан позволяет своевременно выявлять и устранять проблемные вопросы.

Мой дом – моя крепость

С какими вопросами чаще всего обращались в 2019 году граждане в Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии и как они решались, в интервью с заместителем главного государственного санитарного врача Кобринского района Валентиной Рапинчук.

За 2019 год в Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступило 30 письменных обращений граждан и представителей юридических лиц. Население больше всего волнуют вопросы жилищно-коммунального характера. Из них значительное количество обращений поступило по вопросам, касающимся обслуживания жилых и общественных зданий, – 46,4 %:  содержания мест общего пользования в многоэтажных жилых домах, размещения и содержания  контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; содержания территории частных домовладений, в т. ч размещения выгребов; размещения и содержания домашних животных; состояния микроклимата и шума в жилых помещениях.

Рассмотрение многих вопросов требовало комплексного подхода, так как они находились в компетенции нескольких ведомств. Например, вопросы размещения и содержания площадок для сбора  твердых коммунальных отходов  на территории города и сельских населенных  пунктов относятся в том числе к  компетенции КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», которое должно  обеспечить их обустройство и дальнейшее  надлежащее содержание.

Вопросы размещения и обустройства выгребов на территории частных домовладений относятся к компетенции органов архитектуры и строительства. Но если проблема крылась в  ненадлежащем содержания выгреба, повлекшем за собой загрязнение почвы, то в разрешении вопросов участвовала в том числе и наша служба.

Много обращений касалось нарушений параметров микроклимата и шума в жилых помещениях. Хочу напомнить гражданам, что замеры параметров микроклимата разрешено проводить  только в отопительный период при наличии централизованной системы отопления. Существующие нормативы параметров микроклимата  не распространяются на жилые дома, оборудованные автономной системой отопления. Требования санитарно-эпидемиологического законодательства не распространяются на шум в квартирах от жизнедеятельности людей: игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств, громкая речь и пение, выполнение бытовых (ремонтных) работ, проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкое закрытие дверей, содержание домашних животных и другое.

Следует отметить, что 2019 году в Кобринском районе в 2 раза выросло количество обращений граждан, связанных с неудовлетворительной работой предприятий торговли пищевыми продуктами. При их рассмотрении выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, не исключающие   угрозу здоровью обслуживаемого населения: реализация пищевых продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение технологии приготовления блюд, допуск к работе без результатов медицинского осмотра и др.  За выявленные нарушения  виновные должностные лица привлечены  к административной ответственности.
Если бы каждый из нас помнил, что несет  ответственность  перед обществом  за неукоснительное исполнение своих  обязанностей, то многих обращений можно было бы избежать.

Беседовала Елена БАКУН.

 

 

 

 
 
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