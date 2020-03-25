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Милиционеры готовы оказать помощь пожилым людям. Особенно это актуально на селе

25.03.2020 19:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Привезти домой продукты и лекарства, помочь по хозяйству, спросить о здоровье. В сезон распространения респираторных заболеваний ни один пожилой человек не должен остаться без внимания. В этот непростой момент белорусская милиция стала еще ближе к народу. Люди в форме готовы оказать посильную помощь, и особенно это актуально на селе. Одиноким пенсионерам порой трудно добраться до магазина или поликлиники, поэтому сегодня социальная функция правоохранителей имеет важнейшее значение. 

О вкладе каждого - материал Александра Камовича. Участковый Узденского РОВД Денис Машков буквально поименно знает всех своих подопечных - за 10 лет работы в районе успел познакомиться с каждым. Да и местные узнают милиционера даже в маске. Повод нынешних визитов рядовой - профилактическая беседа.  Впрочем, в сезон распространения респираторных заболеваний лишний раз спросить о здоровье не повредит. По прямым обязанностям милиционер проводит, по сути, профилактическую работу, чтобы бабушки и дедушки не попали на удочку заезжих преступников. Участковый отмечает:работа же инспектора на селе пересекается с и обязанностями социальных служб. Во время посещения пенсионеров сегодня у инспекторов особая, популярная сейчас, амуниция - медицинская маска, перчатки, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы. 


Особое внимание сегодня одиноким пенсионерам

Галина Ярошевич из деревни Замостье живет одна уже долгие годы. Муж умер 13 лет назад, дочери  в другом городе. Конечно, навещают, зовут к себе, но родные места, признается пенсионерка, не отпускают. А такие визиты со стороны стражей порядка, говорит женщина, уже в радость. Социальные службы и волонтеры по всей стране уже не первый день доставляют продукты и лекарства пожилым одиноким людям и инвалидам. В областных центрах активисты создают прямые линии, где пожилые люди могут попросить доставить лекарства и продукты.

В свою очередь в Минске стартовала кампания, которая поможет минимизировать риски возникновения респираторных заболеваний у людей в возрасте. Поучаствовать может каждый неравнодушный минчанин. Чтобы стать волонтером и помочь с доставкой, достаточно обратиться в городской центр соцобслуживания. Результат зависит от каждого из нас.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Привезти домой продукты и лекарства, помочь по хозяйству, спросить о здоровье. В сезон распространения респираторных заболеваний ни один пожилой человек не должен...
 
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