Что делать, если сорвал пломбу с электросчетчика? Отвечает эксперт

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Куда следует обращаться потребителю в случае необходимости снятия пломбы на электросчетчиках по различным причинам?

В случае необходимости проведения ремонта следует обратиться в подразделения энергоснабжающей организации (районы электрических сетей) для подачи письменного заявления о распломбировке счетчика, с целью последующего выезда представителя энергоснабжающей организации для проверки счетчика, его распломбировки и составления акта (перевод абонента в разряд безучетных).

В случае возгорания в контактном узле. Для устранения аварийных ситуаций абонент имеет право снять пломбу (пломбы) энергоснабжающей организации с сообщением об этом в течение суток в энергоснабжающую организацию.

В случае обнаружения отсутствия пломбы по неизвестным причинам. Гражданин в случае обнаружения повреждения средства расчетного учета и (или) срыва пломбы (пломб), установленной (установленных) на таком средстве, а также на автоматическом выключателе и других коммутационных аппаратах обязан сообщить об этом в энергоснабжающую организацию.

Какой порядок фиксации и контроля за ходом рассмотрения обращения потребителя о необходимости опломбирования (есть ли звукозапись, запись в журнале), как доказать факт обращения?

Фиксация и контроль за ходом рассмотрения обращений потребителей по вопросам опломбировки средств расчетного учета электрической энергии осуществляется ведением специальных журналов. Для юридических лиц также производится регистрация писем в журналах входящей корреспонденции. Кроме всего прочего, на всех номерах телефонов в диспетчерских службах районов электрических сетях установлена система звукозаписи (телефон диспетчера городского РЭСа 73-35-05, сельского РЭСа 74-04-00). Поэтому потребитель может не волноваться, что его обращение «затеряется».

Какие меры ответственности потребителя за отсутствие пломб на электросчетчиках?

Потребитель несет ответственность за повреждение или срыв пломбы, наложенной представителем энергоснабжающей организации, в соответствии с законодательством. Повреждение или срыв пломб, наложенных энергоснабжающей организацией, является безучетным потреблением электрической энергии (мощности).

При безучетном потреблении электрической энергии, подтвержденном актом, составленным энергоснабжающей организацией в присутствии гражданина (абонента) или совершеннолетнего члена его семьи по форме, определяемой Министерством энергетики, энергоснабжающая организация производит перерасчет за предыдущие расчетные периоды, начиная с даты:

– последнего достоверного снятия и регистрации представителем энергоснабжающей организации показаний средства расчетного учета;

– либо со дня предыдущей проверки средства расчетного учета, в том числе измерительных трансформаторов тока, если иной меньший срок документально не подтвержден абонентом (но не более срока исковой давности) в порядке, определенном Министерством энергетики, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения.

В случае установления факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) устранение данного безучетного потребления (ремонт, замена, государственная поверка средства расчетного учета, восстановление электропроводки расчетного учета, пломб на средствах расчетного учета, коммутационных аппаратах или клеммниках, установленных в электрических схемах расчетного учета, на дверях ячеек с измерительными трансформаторами напряжения) производится за счет абонента.

В 2019 году за отсутствие пломб специалистами филиала «Борисовские электрические сети» было составлено 92 акта на бытовых потребителей и 10 актов на юридических лиц.

Какие сроки реализации обращения потребителя в энергоснабжающую организацию по опломбировке электросчетчика?

Реализация обращений юридических лиц и бытовых абонентов по опломбировке электросчетчиков осуществляется в минимально возможные сроки с даты регистрации заявки, в случае платной услуги – с даты оплаты.