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Павильон возле поющего фонтана на Советской в Бресте сдадут в аренду под общепит
25.03.2020 17:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павильон возле поющего фонтана на улице Советской, который
Право заключения договора аренды выставят на торги с начальной ценой в 608,2 рубля.
Победитель торгов получит право арендовать помещение на 5 лет.
При этом павильон должен использоваться, для размещения точки общепита и туристической деятельности.
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