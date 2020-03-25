Павильон возле поющего фонтана на Советской в Бресте сдадут в аренду под общепит

Источник материала: Tut.by

Павильон возле поющего фонтана на улице Советской, который открыли к 1000-летию Бреста , сдадут в аренду, сообщает горисполком .





Право заключения договора аренды выставят на торги с начальной ценой в 608,2 рубля.

Победитель торгов получит право арендовать помещение на 5 лет.

При этом павильон должен использоваться, для размещения точки общепита и туристической деятельности.