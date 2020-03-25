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Две страны-соседки Беларуси остаются на карантине. Литва продлила действие транзитного коридора
25.03.2020 19:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны-соседки Беларуси Литва и Польша продлили карантин. Ранее страны закрыли границы для въезда иностранцев. Литва продлила действие транзитного коридора.
Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. 25 марта карантин в стране и все ограничительные меры
Границы Польши останутся закрытыми для иностранцев до 13 апреля. Об этом Госпогранкомитет уведомили пограничное ведомство соседней страны.
Границы Латвии, Украины и России так же пока закрыты. При этом Россия
За информацией об особенностях пересечения границы из-за действующих ограничений в сопредельных странах можно следить на сайте
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Страны-соседки Беларуси Литва и Польша продлили карантин. Ранее страны закрыли границы для въезда иностранцев. Литва продлила действие транзитного коридора.
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