Две страны-соседки Беларуси остаются на карантине. Литва продлила действие транзитного коридора

Источник материала: Tut.by

Страны-соседки Беларуси Литва и Польша продлили карантин. Ранее страны закрыли границы для въезда иностранцев. Литва продлила действие транзитного коридора.



Фото: narewka.pl

Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. 25 марта карантин в стране и все ограничительные меры продлили на две недели — до 13 апреля. После закрытия границы Литва организовала транзитный коридор для иностранцев. На сегодняшний день действие транзитного коридора для граждан, возвращающихся к месту постоянного проживания, продлено до 30 марта, сообщает Госпогрнакомитет Беларуси. Пересечь границу можно в пунктах пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».

Границы Польши останутся закрытыми для иностранцев до 13 апреля. Об этом Госпогранкомитет уведомили пограничное ведомство соседней страны. Напомним , что граждане Беларуси, имеющие право на постоянное проживание в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом их отправят на 14-дневный карантин.

Границы Латвии, Украины и России так же пока закрыты. При этом Россия разрешила белорусам прилетать в свои аэропорты и транзит через свою территорию.

За информацией об особенностях пересечения границы из-за действующих ограничений в сопредельных странах можно следить на сайте ГПК .