Полевой выход дивизиона проходит в 1-м зенитном ракетном полку ВВС и войск ПВО

Источник материала: Полесская правда



В 1-м зенитном ракетном полку ВВС и войск ПВО проходит полевой выход дивизиона. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.

Главной целью полевого выхода является совершенствование полевой выучки и маневренных возможностей дивизиона, приобретение практических навыков командирами батарей, слаженности расчетов в ходе отражения ударов с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке.

В рамках полевого выхода военнослужащие дивизиона на практике отрабатывают вопросы совершения марша, перевода техники в боевое положение, размещения в новом позиционном районе, организации охранения, инженерного и тылового обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники. Основное внимание уделяется практическому выполнению нормативов по тактической, тактико-специальной и специальной подготовке в составе расчетов.

Полевой выход позволит повысить полевую выучку и слаженность подразделения, даст возможность военнослужащим получить опыт в выполнении функциональных обязанностей.