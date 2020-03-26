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Предкастинг X-Factor в Гомеле. Все меры предосторожности соблюдены

26.03.2020 16:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

X-Factorв Гомеле. В областном общественно-культурном центре по улице Ланге, 17 проходит предкастинг популярного шоу.

Сегодня в целях профилактики команда проекта встречает всех участников с термометром и предлагает обработать руки антисептиком. Участников максимально развели по времени. Об этом их уведомили посредством СМС. В составе жюри прослушивания X-Factor в Гомеле работают исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, продюсер Белтелерадиокомпании и руководитель программы "Добрай раніцы, Беларусь!" Елена Воляк, актриса и ведущая Светлана Боровская, певица и ведущая Нина Богданова. На данную минуту судьи успели прослушать несколько десятков кандидатов. Оценивают участников в  четырех категориях - парни и девушки от 16 до 24 лет, участники старше 25 и вокальные коллективы.

Кастинг будет длиться до 20:00. И по такому же графику и адресу участников прослушают и завтра, Напомним, зарегистрироваться на предкастинг можно заранее  на сайте tvr.by. На данный момент в адрес Белтелерадиокомпании поступило более 3 тысяч электронных заявок не только из нашей страны, но из-за рубежа.

 
Теги: Гомель
 
 
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X-Factorв Гомеле. В областном общественно-культурном центре по улице Ланге, 17 проходит предкастинг популярного шоу. Сегодня в целях профилактики команда проекта...
 
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