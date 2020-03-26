При какой погоде в Минске начнут отключать отопление

Источник материала: Tut.by

Отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура на улице в течение трех суток подряд будет 8 °C и выше. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь рассказал, что решение об отключении отопления в Минске принимают в соответствии с ТКП 388−2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии».

В документе прописан норматив о 8 °C тепла. Такой минимальный показатель температуры воздуха на улице должен продержаться в течение трех суток. Тогда отопительный сезон может быть завершен.

В первую очередь батареи остывают в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях. Во вторую — в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, вузах. Последними отопление перестают получать детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Иногда отопительный сезон для нескольких групп завершается одновременно. Например, в прошлом году с 22 апреля прекратили подачу тепла и в жилфонд, и в объекты социального назначения.