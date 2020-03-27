В Дрогичинском районе будут выращивать еще больше арбузов

Источник материала: Tut.by

В ОАО «Радостовское» в этом году планируют увеличить площади под посадку арбузов, пишет «Заря» .





Хозяйство стало первопроходцем в выращивании бахчевых в Дрогичинском районе. В прошлом году несколько сортов арбузов посадили на участке в 6 гектаров. Соблюдение технологии контролировали ученые. Рентабельность составила более 200%. Около 80 т арбузов продали.

Арбузы включали в обеденное меню механизаторов и животноводов. В этом году в «Радостовском» планируют не только увеличить посадочные площади под бахчевые, но, кроме арбузов, выращивать еще и дыни. В межсезонье хозяйство купило и модернизировало сеялку.

Сейчас прорабатывают вопрос изготовления контейнеров для сбора бахчи и механизированной погрузки/разгрузки.

В планах — обустройство плодохранилища.