ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Дрогичинском районе будут выращивать еще больше арбузов

27.03.2020 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ОАО «Радостовское» в этом году планируют увеличить площади под посадку арбузов, пишет «Заря».


Хозяйство стало первопроходцем в выращивании бахчевых в Дрогичинском районе. В прошлом году несколько сортов арбузов посадили на участке в 6 гектаров. Соблюдение технологии контролировали ученые. Рентабельность составила более 200%. Около 80 т арбузов продали.

Арбузы включали в обеденное меню механизаторов и животноводов. В этом году в «Радостовском» планируют не только увеличить посадочные площади под бахчевые, но, кроме арбузов, выращивать еще и дыни. В межсезонье хозяйство купило и модернизировало сеялку.

Сейчас прорабатывают вопрос изготовления контейнеров для сбора бахчи и механизированной погрузки/разгрузки.

В планах — обустройство плодохранилища.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году несколько сортов арбузов посадили на участке в 6 гектаров. Рентабельность составила более 200%.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Пролетела ракета». Зачем на одну ночь эвакуировали всех жителей осиповичской деревни около полигона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика