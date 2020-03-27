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В Минске выясняют обстоятельства происшествия на паркинге "Арена-Сити"
27.03.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне вечером на минус первом уровне водитель автомобиля Renault не справился с управлением, когда выезжал с парковочного места, и въехал в стену. Как отмечают в ГАИ, пострадавших в ДТП нет.
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Накануне вечером на минус первом уровне водитель автомобиля Renault не справился с управлением, когда выезжал с парковочного места, и въехал в стену. Как отмечают в...
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