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Куриные маффины с сыром

27.03.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня для завтрака мы возьмем: 2 куриные грудки, 1 стакан тертого сыра, полстакана муки, полстакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, специи и зелень. 

Из этих продуктов приготовим куриные маффины с сыром. 

Ставим отвариваться куриное филе до готовности. Солим и перчим по вкусу. Куриное филе варится примерно 30 минут. Чтобы понять, приготовилось ли  мясо, нужно проткнуть его ножом: если филе  легко протыкается и имеет белый цвет, значит, оно готовое. При появлении мутноватой жидкости стоит еще немного проварить мясо.  

В отдельной миске смешиваем  тертый сыр, молоко, яйца, сметану и специи. Хорошенько перемешиваем. Перцы, горчица, травы и пряности - к курице походит практически все специи, как острые, так и сладкие. Можно использовать сухие смеси, а можно немного разбавлять их растительным маслом. Максимального аромата можно добиться, используя приправы в мельницах. 

Готовому куриному мясу даем немного остыть и мелко нарезаем. Добавляем мясо в сырную смесь. Всыпаем полстакана муки и мелко нарезанную зелень. Хорошенько перемешиваем. Получившейся смесью наполняем  формочки для маффинов. 

Ставим в разогретую до 180 градусов  духовку. Выпекаем 15 минут.

Такие маффины хороши и в горячем, и в холодном виде. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Сегодня для завтрака мы возьмем: 2 куриные грудки, 1 стакан тертого сыра, полстакана муки, полстакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, специи и зелень.  Из...
 
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