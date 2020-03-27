Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куриные маффины с сыром Сегодня для завтрака мы возьмем: 2 куриные грудки, 1 стакан тертого сыра, полстакана муки, полстакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, специи и зелень. Из...

Сегодня для завтрака мы возьмем: 2 куриные грудки, 1 стакан тертого сыра, полстакана муки, полстакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, специи и зелень.Из этих продуктов приготовим куриные маффины с сыром.Ставим отвариваться куриное филе до готовности. Солим и перчим по вкусу. Куриное филе варится примерно 30 минут. Чтобы понять, приготовилось ли мясо, нужно проткнуть его ножом: если филе легко протыкается и имеет белый цвет, значит, оно готовое. При появлении мутноватой жидкости стоит еще немного проварить мясо.В отдельной миске смешиваем тертый сыр, молоко, яйца, сметану и специи. Хорошенько перемешиваем. Перцы, горчица, травы и пряности - к курице походит практически все специи, как острые, так и сладкие. Можно использовать сухие смеси, а можно немного разбавлять их растительным маслом. Максимального аромата можно добиться, используя приправы в мельницах.Готовому куриному мясу даем немного остыть и мелко нарезаем. Добавляем мясо в сырную смесь. Всыпаем полстакана муки и мелко нарезанную зелень. Хорошенько перемешиваем. Получившейся смесью наполняем формочки для маффинов.Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 15 минут.Такие маффины хороши и в горячем, и в холодном виде.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.