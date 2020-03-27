ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лесхозы Гродненской области ведут усиленную борьбу с жуком-короедом

27.03.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В регионе вредителем поражены сотни гектаров лесных угодий. Нашествие насекомых связывают с теплой зимой. Единственный способ избавиться от короеда - сплошная санитарная вырубка деревьев, которая проводится на протяжении всего года. Если вовремя не среагировать, за сезон одна семья насекомых может заселить деревья на площади больше гектара. Специальные бригады лесорубов сейчас работают на территории практически всех лесхозов региона. Древесину сразу же отправляют на переработку.

Вадим Еремейчик, главный лесничий Слонимского лесхоза: "С начала года  на сегодняшний день мы вырубили около 16 гектаров сосны. Рубки  сплошные, санитарные. Надо отметить, что мы вырубаем деревья и древесина сразу используется по назначению. Получаем мы и дровяную древесину, и деловую древесину".

Все места санитарных рубок уже в этом году будут заново засеяны саженцами сосны и ели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В регионе вредителем поражены сотни гектаров лесных угодий. Нашествие насекомых связывают с теплой зимой. Единственный способ избавиться от короеда - сплошная...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сладкий бизнес. Кондитерская отрасль разрабатывает стратегию развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика