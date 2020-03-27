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Лесхозы Гродненской области ведут усиленную борьбу с жуком-короедом
27.03.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ регионе вредителем поражены сотни гектаров лесных угодий. Нашествие насекомых связывают с теплой зимой. Единственный способ избавиться от короеда - сплошная санитарная вырубка деревьев, которая проводится на протяжении всего года. Если вовремя не среагировать, за сезон одна семья насекомых может заселить деревья на площади больше гектара. Специальные бригады лесорубов сейчас работают на территории практически всех лесхозов региона. Древесину сразу же отправляют на переработку.
Вадим Еремейчик, главный лесничий Слонимского лесхоза: "С начала года на сегодняшний день мы вырубили около 16 гектаров сосны. Рубки сплошные, санитарные. Надо отметить, что мы вырубаем деревья и древесина сразу используется по назначению. Получаем мы и дровяную древесину, и деловую древесину".
Все места санитарных рубок уже в этом году будут заново засеяны саженцами сосны и ели.
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В регионе вредителем поражены сотни гектаров лесных угодий. Нашествие насекомых связывают с теплой зимой. Единственный способ избавиться от короеда - сплошная...
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