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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лесхозы Гродненской области ведут усиленную борьбу с жуком-короедом В регионе вредителем поражены сотни гектаров лесных угодий. Нашествие насекомых связывают с теплой зимой. Единственный способ избавиться от короеда - сплошная...

В регионе вредителем поражены сотни гектаров лесных угодий. Нашествие насекомых связывают с теплой зимой. Единственный способ избавиться от короеда - сплошная санитарная вырубка деревьев, которая проводится на протяжении всего года. Если вовремя не среагировать, за сезон одна семья насекомых может заселить деревья на площади больше гектара. Специальные бригады лесорубов сейчас работают на территории практически всех лесхозов региона. Древесину сразу же отправляют на переработку.Все места санитарных рубок уже в этом году будут заново засеяны саженцами сосны и ели.