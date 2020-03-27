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Чаще всего в наших магазинах зарубежные кондитерские изделия дешевле отечественных

Рознятся требования к шоколадной глазури. У нас она содержит не менее 31 % какао-масла, у соседей не менее 12

Гомельская кондитерская фабрика - крупнейшая в республике

Все предприятия концерна Белгоспищепром постоянно работают над импортозамещением

Ручной труд, с одной стороны делает производство уникальным, с другой - ведет к его удорожанию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сладкий бизнес. Кондитерская отрасль разрабатывает стратегию развития Без сомнения белорусский шоколад - это такая сладкая визитная карточка страны. Его обычно очень хвалят иностранцы. Стараются обязательно купить, наши люди везут в...

Без сомнения белорусский шоколад - это такая сладкая визитная карточка страны. Его обычно очень хвалят иностранцы. Стараются обязательно купить, наши люди везут в качестве подарков, направляясь за границу.Кондитерская отрасль тем временем сейчас решает массу непростых стратегических задач. Чтобы не растерять репутацию производить качественный продукт по конкурентным ценам и в будущем. РассказываетБрестская шоколадная фабрика более 20 лет назад покорила рынки своим не совсем обычным продуктом - фруктами и ягодами в шоколаде и идеальными плитками. Когда 5 лет назад они исчезли с полок магазинов, поклонники предположили, что переориентировались на другие рынки. Ведь цена и качество были на высоте. На самом деле - обанкротились. К счастью, с кредиторами были заключены мировые соглашения. С 2018 года снова в строю.Как пример - конфеты из Украины и России. Российские производители закупают сахар в два раза дешевле белорусского – а это почти половина состава, у них дешевле энергоресурсы и ниже требования к рецептуре. Возникает вопрос, как же работать на равных в рамках общих интеграционных объединений? Ведь вся пищевая продукция, ввозимая на территорию Таможенного союза, должна соответствовать конкретным требованиям, включая кондитерские изделия. При этом для производителей внутри общих подходов нет. Все работают по национальным стандартам.Например, рознятся требования к шоколадной глазури и самому термину. У нас она содержит не менее 31 % какао-масла, у соседей не менее 12, остальное - эквивалент растительных жиров, который помогает сэкономить. А что это? Можно только догадываться. Ужесточить подход и унифицировать правила - не в интересах конкурентов.Беларусь выступила инициатором корректировки техрегламента Евразийского экономического союза, чтобы создать общие требования к шоколаду и шоколадной продукции. На этикетке предложили писать полный состав растительных масел, чтобы было понятно пальмовое это или рапсовое. Ведь транс-жиры не все хотят переваривать в своих желудках.Производственные мощности постоянно модернизируют за свой счет, нет кредитной нагрузки, а сотрудники могут похвастаться достойным социальным пакетом. Олег Жидков - руководитель. Несмотря на успешность предприятия, понимает тенденции рынка и давление конкурентов извне. Заглядывая наперед, говорит об объединении белорусских кондитерских предприятий как о защите национальных интересов и продовольственной безопасности страны.Почему, когда человек приходит в магазин, он видит, что наши конфеты дороже, чем те же украинские и российские, с чем это связано? Страдает ли при этом качество? Сегодня на нашем рынке импортеры зарабатывают в меньшей степени, а может и не зарабатывают. При этом заинтересованы получить долю в продаже максимальную, чтобы рано или поздно начать диктовать свои условияДля этого покупают новое оборудование - автоматизированное и энергоэффективное, чтобы производить продукт с высокой добавленной стоимостью, создавать новые рабочие места, а людям платить достойную зарплату. Но по маслу идет не все.Как конкурировать с автоматизированным - вопрос риторический. Но во всем мире понимают, что такой продукт не может быть дешевым. Как и приготовленный из натурального сырья. Представитель концерна "Белгоспищепром" прямо говорит, что любые жесткие ограничения на рынке не пойдут на пользу ни потребителю, ни производителю. Поэтому ищут другие способы взбодрить сладкую отрасль.Несмотря на значительные отличия предприятий, и по оснащенности, и по масштабам - проблемы решают одни: кому продать то, что произвели. Решают поодиночке. Об объединении с юридической точки зрения речи не идет, прорабатывают возможность централизованной закупки сырья, сбыта и доставки, и вообще продвижения. Ведь перспективы хорошие при условии, что не будут делить рынок между собой, а объединятся. Согласно расчетам Национальной академии наук, это не только повысит эффективность, но и позволит попасть в топ-100 мировых производителей кондитерской отрасли и стать дешевле на родном рынке.