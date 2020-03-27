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Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше
27.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На базе территориальных центров социального обслуживания населения организован прием заявок от одиноких пожилых и инвалидов с просьбой доставить на дом продукты питания и лекарства.
Звонки принимаются от всех пожилых людей — и одиноких, и одиноко проживающих, отметил он.
Он подчеркнул важность защиты здоровья обеих сторон — и пожилых людей, и соцработников, волонтеров, которые должны посещать подопечных в маске и перчатках, использовать антисептик.
Социально ответственный бизнес помогает через Красный Крест, который собирает деньги от меценатов и потом приобретает средства защиты. «Такая помощь будет только приветствоваться. Привлекаются все возможные средства», — заключил замминистра.
Дополнительно он напомнил, что почтовые отделения занимаются доставкой пенсий на дом по желанию человека. Хотя довольно много пожилых сегодня уже пользуются карточками. Словом, есть способы, чтобы избежать выхода на улицу, в почтовые отделения, банки за пенсией.
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> Предлагаемая одиноким пожилым и инвалидам помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств с каждым днем становится все более востребованной. Об этом...
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