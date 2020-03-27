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Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше

27.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше
Предлагаемая одиноким пожилым и инвалидам помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств с каждым днем становится все более востребованной. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

На базе территориальных центров социального обслуживания населения организован прием заявок от одиноких пожилых и инвалидов с просьбой доставить на дом продукты питания и лекарства.

«Работу организовали через ТЦСОНы, они выступают координирующими организациями в регионах, чтобы объединить усилия Красного Креста, БРСМ, а также всех неравнодушных. С каждым днем возрастает количество людей, которые хотят получить такую помощь. Проводится активная разъяснительная работа, чтобы пожилые люди поняли, что для них безопаснее находиться дома в это время, лишний раз не выходить на улицу, а воспользоваться помощью социальных служб», — сказал Александр Румак.

Звонки принимаются от всех пожилых людей — и одиноких, и одиноко проживающих, отметил он.

«Стараемся выяснять, может, есть соседи, которые готовы оказать помощь, принести продукты. Но мы также должны преградить путь мошенникам, которые пользуются доверием пожилых. Именно поэтому стараемся максимально согласовывать, кто и когда придет в качестве помощника, вплоть до наличия документа, удостоверяющего личность. Красный Крест для своих волонтеров делает бейджи», — обратил внимание замминистра.

Он подчеркнул важность защиты здоровья обеих сторон — и пожилых людей, и соцработников, волонтеров, которые должны посещать подопечных в маске и перчатках, использовать антисептик.

«Во многих территориальных центрах, в отделениях дневного пребывания людей с инвалидностью и в домах-интернатах есть мастерские, где в том числе шьют постельные принадлежности, полотенца и подобное для нужд учреждений соцобслуживания. В таких мастерских сегодня налажено и производство масок», — рассказал Александр Румак.

Социально ответственный бизнес помогает через Красный Крест, который собирает деньги от меценатов и потом приобретает средства защиты. «Такая помощь будет только приветствоваться. Привлекаются все возможные средства», — заключил замминистра.

Дополнительно он напомнил, что почтовые отделения занимаются доставкой пенсий на дом по желанию человека. Хотя довольно много пожилых сегодня уже пользуются карточками. Словом, есть способы, чтобы избежать выхода на улицу, в почтовые отделения, банки за пенсией.

По информации БелТА

 
 
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> Предлагаемая одиноким пожилым и инвалидам помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств с каждым днем становится все более востребованной. Об этом...
 
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