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Бессонница: Как быстро уснуть, хорошо выспаться и проснуться бодрым?

27.03.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дела, карьера, семья, эмоции - так хочется больше успеть,  везде побывать и все попробовать! Но времени катастрофически  не хватает. Где бы взять лишний часок? И этот лишний час, а то и два, мы чаще всего отрываем от сна. И понеслось… Режим нарушен, сон прерывается, утром болит голова. Многие из вас и не подозревают, что инсомния (бессонница) может стать серьезной проблемой, которую нужно лечить. 


Существует три типа патологического нарушения сна

Длительное и мучительное засыпание – называют прессомническим. Такие люди очень тяжело засыпают из-за ряда субъективных причин: боязнь сна, воображение о проблемах, которые отталкивают сон. 

Есть нарушение интрасомническое. Это когда человек просыпается ночью.  Очень часто люди пробуждаются и из-за позывов к мочеиспусканию. При всем при этом всем здоровым людям свойственно после таких пробуждений сразу же засыпать тихим спокойным сном. У людей же, которые страдают бессонницей, такие пробуждения заканчиваются тем, что они не могут заснуть до самого утра. 

И, наконец, еще одно расстройство: постсомническое - нарушения, возникающие после сна. Люди  жалуются на чрезмерную усталость, состояние разбитости и сонливости. 


Здоровым людям, чтобы уснуть, достаточно от 3 до 5 минут


Практически до 45% женщин страдают бессонницей. Связано это с психологическими и физиологическими особенностями организма слабого пола. Стресс, депрессия, психические и гормональные сбои в организме приводят к инсомнии. Чаще всего плохо спят беременные, кормящие мамы, девочки в период полового созревания, женщины в период климакса. До начала и после окончания менструации происходит гормональная перестройка организма. Поэтому уже за 3-4 дня до критических дней у женщин изменяется самочувствие


Основные причины нарушения сна

  • СТРЕСС

Тревога, неврозы, навязчивые состояния, неприятности. Перенапряженная психика просто не успевает расслабиться, что усугубляет состояние и замыкает порочный круг.

  • НАРУШЕНИЕ ЦИРКАДНОГО РИТМА 

Ночные смены, работа с неудобным графиком, перелеты, переезды, смена часовых поясов. Конечно, единичные события вреда не принесут, однако, приобретая постоянную основу, эти нарушения могут нанести серьезный вред качеству ночного отдыха. Сюда же можно отнести и дневной сон. Если вы страдаете бессонницей, не рекомендуется спать или даже дремать днем.

  • ПЛОХИЕ ПРИВЫЧКИ 

Употребление алкоголя, никотина, кофеина – эти привычки часто провоцируют бессонницу.

  • ВОЗРАСТ 

С возрастом к нам присоединяются различные соматические патологии, например, со стороны легких, в результате чего мы можем просыпаться от кашля, со стороны мочевыделительной системы, и т. д.  Обязательно обратитесь к врачу, он назначит лабораторные исследования и подберет верное лечение для вас.

  • НАРУШЕНИЕ ГИГИЕНЫ СНА

Гигиена сна – это комплекс внешних факторов, которые могут способствовать нарушению нашего сна. Конечно, идеальных условий для сна не будет никогда. Тем не менее, внешние раздражители могут серьезно подорвать способность к засыпанию.

Эксперты по здоровому образу жизни и, соответственно, здоровому сну рекомендуют медитацию для того, чтобы успокоиться после рабочего дня и подготовить свой организм ко сну.

Медитация  - один из основных способов нормализации сна и борьбы с бессонницей. Есть такая популярная техника 4-7-8. Нужно сесть удобнее, расправить плечи, одну из рук положить на грудь, чтобы контролировать процесс дыхания именно животом. Язык необходимо поднять к верхнему небу за передними зубами. Затем на 4 счета сделать медленный вдох носом, на 7 задержать дыхание, не опуская язык, и на 8 сделать характерный свистящий выдох, слегка приоткрыв рот. 


Как правильно организовывать свое спальное место

Ученые из школы сна Гарвардского университета доказали, что синий свет от телефона, планшета и т. д. нарушает выработку мелатонина – гормона сна. Поэтому перед сном не рекомендуется смотреть на экран телефона, а вместо этого лучше почитать книгу. 

Мелатонин вырабатывается нашим организмом в темноте. Для жителей мегаполисов, где постоянный свет фонарей, машин и бигбордов мешает сконцентрироваться на ночном отдыхе, можно рекомендовать маску для сна.  Даже наименьший источник света от уличного фонаря проникает через сетчатку глаза, и вместо отдыха мозг начинает анализировать поступающую информацию, подсознательно работая всю ночь.

Следите за температурой в комнате! Оптимальная температура для сна составляет от 15,5 до 20 градусов Цельсия.

Во время сна температура тела снижается до самого низкого уровня за 24-часовой период. Чем прохладнее в комнате, тем более благоприятным будет естественное падение температуры.


Матрас и подушка

На удобных матрасе и подушке лучше спится. Возможно, стоит подумать о том, чтобы заменить матрас после девяти или десяти лет службы - это средний срок эксплуатации матраса хорошего качества.

Тяжелый рабочий день, стрессы, переживания приводят к бессоннице, это бесспорно. Нужно учиться управлять собой и избавляться от вредных привычек, правильно питаться и организовывать свое спальное место!

 
 
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Дела, карьера, семья, эмоции - так хочется больше успеть,  везде побывать и все попробовать! Но времени катастрофически  не хватает. Где бы взять лишний часок? И этот...
 
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