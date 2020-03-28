Пенсии по инвалидности: кто и на каких условиях может получить выплаты?

Источник материала: Вороновская газета





Мне 20 лет, и я являюсь получателем социальной пенсии по инвалидности. После окончания колледжа в настоящее время работаю на сельхозпредприятии. При каких условиях мне может быть назначена трудовая пенсия по инвалидности?

Согласно статье 27 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992г. №1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее — Закон) трудовые пенсии по инвалидности назначаются лицам, имеющим определенную продолжительность стажа работы ко времени наступления инвалидности либо ко дню обращения за ней.

Основным условием, дающим право на назначение трудовой пенсии по инвалидности, является наличие стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов, то есть страхового стажа.

В стаж работы, дающий право на трудовую пенсию по инвалидности, включаются также иные виды деятельности (например, получение на дневной форме среднего специального образования, служба в армии и др.).

Согласно законодательству лицам, которым установлена инвалидность до достижения возраста 23 лет, как в данном случае, для назначения трудовой пенсии по инвалидности требуются наличие стажа работы продолжительностью не менее одного года и факт уплаты страховых взносов. Таким образом, трудовая пенсия по инвалидности с учетом времени обучения может быть назначена при условии, что будет иметь место факт работы с получением заработка, с которого будут уплачены обязательные страховые взносы.

Следует отметить, что по условиям статьи 69-1 Закона лица, получающие трудовую пенсию по инвалидности, проработавшие 24 месяца (2 года) с более высоким заработком, могут обращаться за ее перерасчетом.

По вопросам назначения пенсии, перевода с одной пенсии на другую, а также за ее перерасчетом необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии.

Консультацию можно получить у специалистов отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома в рабочие дни с 8.30 до 17.30 или по телефонам: 4-32-02, 4-32-04, 4-32-05.

Подготовила Екатерина КОРКО.