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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порядка 12 тысяч работников соцслужбы по всей стране задействованы в помощи пожилым Поддержка не прекращается. Порядка 12 тысяч работников соцслужбы по всей стране задействованы в помощи пожилым людям и инвалидам в доставке необходимых продуктов...

Поддержка не прекращается. Порядка 12 тысяч работников соцслужбы по всей стране задействованы в помощи пожилым людям и инвалидам в доставке необходимых продуктов питания и медикаментов. Помимо специалистов, к бескорыстной помощи подключились волонтеры и работники белорусских предприятий. Доставка осуществляется бесплатно, а заказать ее можно по звонку в территориальный центр соцобслуживания населения.Каждый сотрудник и помощник имеет при себе документы, удостоверяющие личность, а также средства индивидуальной защиты.