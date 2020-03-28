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Порядка 12 тысяч работников соцслужбы по всей стране задействованы в помощи пожилым

28.03.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поддержка не прекращается. Порядка 12 тысяч работников соцслужбы по всей стране задействованы в помощи пожилым людям и инвалидам в доставке необходимых продуктов питания и медикаментов. Помимо специалистов, к бескорыстной помощи подключились волонтеры и работники белорусских предприятий. Доставка осуществляется бесплатно, а заказать ее можно по звонку в территориальный центр соцобслуживания населения. 

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра соцобслуживания населения:  "Наши социальные работники помогают не только тем, кто находится на обслуживании, а также их соседям. Если же социальный работник не успевает, не справляется - нам помогают сельские советы и старосты деревень. Все проинформированы. Не только можно найти телефоны на сайте министерства, на сайте райисполкома, но также можно найти телефоны на странице центра нашего".

Каждый сотрудник и помощник имеет при себе документы, удостоверяющие личность, а также средства индивидуальной защиты.

 
 
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Поддержка не прекращается. Порядка 12 тысяч работников соцслужбы по всей стране задействованы в помощи пожилым людям и инвалидам в доставке необходимых продуктов...
 
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