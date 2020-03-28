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В Гомеле состоялся предкастинг X-Factor
28.03.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне в Гомеле завершился предварительный кастинг проекта X-Factor. Жюри, в составе которого телепродюсеры, ведущие, певица, актриса, оценивало кандидатов в областном общественно-культурном центре.
Жюри оценило 250 кандидатов
За два дня свои таланты продемонстрировали 250 кандидатов - и это пока рекорд среди всех прослушиваний. Впереди у команды проекта еще 7 городов. Следующий предкастинг состоится в Витебске. Желающих прозвучать в национальном эфире приглашают 4 и 5 апреля в Центр культуры.
Премьера X-Factor состоится в сентябре в эфире телеканала
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Накануне в Гомеле завершился предварительный кастинг проекта X-Factor. Жюри, в составе которого телепродюсеры, ведущие, певица, актриса, оценивало кандидатов в...
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