ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле состоялся предкастинг X-Factor

28.03.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Накануне в Гомеле завершился предварительный кастинг проекта X-Factor. Жюри, в составе которого телепродюсеры, ведущие, певица, актриса, оценивало кандидатов в областном общественно-культурном центре. 

Жюри оценило 250 кандидатов


За два дня свои таланты продемонстрировали 250 кандидатов - и это пока рекорд среди всех прослушиваний. Впереди у команды проекта еще 7 городов. Следующий предкастинг состоится в Витебске. Желающих прозвучать в национальном эфире приглашают 4 и 5 апреля в Центр культуры. 

Премьера X-Factor состоится в сентябре в эфире телеканала "Беларусь 1". Запланировано 17 выпусков проекта. Победителя вокального талант-шоу зрители определят в канун Нового года.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в Гомеле завершился предварительный кастинг проекта X-Factor. Жюри, в составе которого телепродюсеры, ведущие, певица, актриса, оценивало кандидатов в...
 
Новости дня
Новости общества
 
О важных вопросах недели - в "Главном эфире". Смотрите в воскресенье в 21:00
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика