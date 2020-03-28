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«Мама говорила, что не нужен здоровым людям». Подопечные хосписа - о болезни, помощи и друзьях
28.03.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многие думают, что хоспис — это место, где тяжело больные люди проводят последние дни своей жизни. Однако мало кто знает, что эта организация не только оказывает медицинскую помощь, но и помогает людям с неизлечимыми заболеваниями найти друзей и получить психологическую поддержку. И не только тем, кого в обществе принято считать детьми. Мы пригласили в студию ребят из Белорусского детского хосписа и поговорили о мечтах, отношении окружающих и том, почему хоспис — это не место, куда приходят умирать.
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Мы пригласили в студию ребят из Белорусского детского хосписа и поговорили о мечтах, отношении окружающих и том, почему хоспис - это не место, куда приходят умирать.
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