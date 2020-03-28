|
В Витебске закроют движение на одной из улиц в Чепино (и две остановки)
28.03.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 апреля начнется ремонт на улице 8-й Чепинской. Там закроют движение транспорта,
Движение закроют на участке от перекрестка улицы 11-я Задорожная с улицей 3-я Чепинская до улицы 11-я Задорожная, дом 7.
Будут упразднены остановки «Автобаза «Агропром» и «Поселок Мишково».
Конечная остановка на маршруте автобуса № 13 — «Улица 8-я Чепинская».
Как долго будут идти ремонтные работы, горисполком не уточняет.
Улица 8-я Чепинская находится в Железнодорожном районе Витебска. Ближайшие крупные магистрали — улицы Титова и Ленинградская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будут упразднены остановки «Автобаза «Агропром» и «Поселок Мишково».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)