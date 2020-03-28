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В Витебске закроют движение на одной из улиц в Чепино (и две остановки)

28.03.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 апреля начнется ремонт на улице 8-й Чепинской. Там закроют движение транспорта, сообщает горисполком.

Движение закроют на участке от перекрестка улицы 11-я Задорожная с улицей 3-я Чепинская до улицы 11-я Задорожная, дом 7.

Будут упразднены остановки «Автобаза «Агропром» и «Поселок Мишково».

Конечная остановка на маршруте автобуса № 13 — «Улица 8-я Чепинская».

Как долго будут идти ремонтные работы, горисполком не уточняет.

Улица 8-я Чепинская находится в Железнодорожном районе Витебска. Ближайшие крупные магистрали — улицы Титова и Ленинградская.

 
Теги: Витебск
 
 
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Будут упразднены остановки «Автобаза «Агропром» и «Поселок Мишково».
 
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