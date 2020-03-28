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Брючный костюм на каждый день - маст-хэв современной леди

28.03.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Брючный кэжуал-костюм - отличная база для создания самых разных образов. И все-таки нужно выбрать, в каком стиле работать. А здесь все из разных опер! Сумочка - вечерняя, ботильоны - из повседневного гардероба, а блузка и вовсе из делового мира.

Брючный костюм на каждый день - это маст-хэв современной леди. Такой наряд хорош на все случаи жизни. В нем выглядеть стильно и респектабельно можно без особых усилий.

Жакеты становятся все более объемными и замысловатыми. В этом сезоне приветствуются структурированный крой и подчеркнутые плечи. Самые модные костюмные брюки сейчас те, что пошире и подлиннее. Для теплого сезона предпочтительны светлые нежные оттенки. А тем, кто не устает всегда быть в центре внимания, можно выбрать насыщенные сочные цвета. 

Трендовый образ №1

Актуальная тенденция - придавать повседневным комплектам более спортивное звучание

Для этого используем кроссовки и кожаный ремень специально небрежно свисающий.

Яркая деталь и изюминка стильного образа - джемпер. За счет его насыщенного желтого цвета мы зажгли приглушенный оттенок костюма. И сам способ носить джемпер, повязав его поверх жакета, это ультрамодно и оригинально.

Трендовый образ №2

На базе кэжуал-костюма легко можно построить и образ на выход. Для этого, конечно же, нужны соответствующие аксессуары. Вечерний клатч, классические лодочки и неклассический корсет. Он из денима, с необработанными краями и золотой пряжкой. Шикарный и уникальный.

Модные выводы

Впечатление от модного костюма испортили разношерстные аксессуары.

Спортивные нюансы делают особенно стильным повседневный образ. А яркий свитер в роли шарфа - это смело и креативно. Повседневный костюм превратился в вечерний наряд благодаря клатчу, лодочкам и дизайнерскому корсету.

 
 
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Брючный кэжуал-костюм - отличная база для создания самых разных образов. И все-таки нужно выбрать, в каком стиле работать. А здесь все из разных опер! Сумочка -...
 
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