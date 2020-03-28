Соцработникам поступило более 1,7 тыс. заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из 1730 заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, поступивших в территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН), выполнены 1626, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

В настоящее время одиноких пожилых граждан и инвалидов продолжают информировать о возможности получить такую помощь. Для этого привлекаются как работники ТЦСОН, так и раздающие подготовленные памятки почтальоны и волонтеры. Налажено сотрудничество по приему заявок и доставке необходимых товаров с Белорусским обществом Красного Креста и БРСМ, формируются списки волонтеров.

Сегодня в стране функционируют 146 ТЦСОН, в которых трудятся 12 тыс. соцработников. Центры распложены в каждом районе Беларуси. С учетом комплексных услуг социального обслуживания доставкой продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пользуются почти 97 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

БелТА