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Гомельская школьница создала три туристических маршрута и издала фотопутеводитель на трех языках
28.03.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда все дороги ведут на малую родину. Гомельская школьница провела 3 года в исследованиях родного края, по ним создала 3 туристических маршрута и издала фотопутеводитель на трех языках. На страницы сборника легли снимки как всем известных, так и пока малоисследованных памятников архитектуры Беларуси. Некоторые внесены во Всемирный список наследия ЮНЕСКО и стали настоящим туристическим открытием. К слову, проект школьницы уже взяли в работу турфирмы региона. Большой проект о малой родине - в репортаже Анны Ковалевой.
"Это Ильинский старообрядческий храм, именно с него началась история моего путеводителя".
11-классница Даша Кухаренко возвращается к событиям трехлетней давности. Тогда обычная прогулка по окрестностям парка привела девушку сюда. Деревянное здание XVIII века - самый старый старообрядческий храм Беларуси, сохранившийся до наших дней. Вскоре школьница начала изучать культовое деревянное зодчество Беларуси. А результатом стало масштабное исследование, изданное на трех языках.
В поисках малоизвестных фактов Даша объездила весь регионИзучая только церкви Полесья, преодолела 700 километров. Архитектурные жемчужины Турова, Ельска и других городов стали основой трех туристических маршрутов. Их взяли в дело гомельские турфирмы и уже проводят экскурсии иностранцам.
Один из маршрутов берет начало в Гомеле с Богуславского фольварка и ведет сюда, в деревню Хальч к усадьбе Халецких. Здание в стиле классицизма построено в XIX веке.
В составлении маршрутов учитывалась логистика, инфраструктура и историческая ценность объектовИ самое важное - искали те места, к которым туристы еще не проложили дорогу. Воплотить смелую идею помогли школьный учитель географии и кафедра геологии и географии университета имени Франциска Скорины. Результаты трехлетней работы Даши оценили и на самом высоком уровне - девушка дважды лауреат премии специального фонда Президента Беларуси. Своими силами удалось издать лишь 3 экземпляра. Сейчас девушка создала информационный сайт, где можно ознакомиться с ее большим исследованием и проехать, хотя бы виртуально, по новым туристическим маршрутам Полесья
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Когда все дороги ведут на малую родину. Гомельская школьница провела 3 года в исследованиях родного края, по ним создала 3 туристических маршрута и издала...
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