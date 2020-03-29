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Впереди рабочая суббота. Как будем трудиться и отдыхать в апреле
29.03.2020 06:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Но потом нас ждут четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и трудиться в апреле — наглядно одной картинкой.
Суббота 4 апреля объявляется рабочей за понедельник 27 апреля.
При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных — 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.
28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая в Беларуси — День труда.
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При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных - 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.
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