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Экоинициатива в масштабе целой страны. В Беларуси стартовала "Неделя леса"

28.03.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За семь дней высадят около 18 миллионов деревьев сосны, ели, березы. К экоинициативе традиционно присоединились политики, спортсмены, молодежь. Например, на родине Якуба Коласа в Столбцовском районе трудились представители Администрации Президента. Там восстанавливали площадь в 3 гектара, поврежденную короедом. А у Кургана Славы  озеленяли сквер. Внести свой вклад в зеленый фонд и посадить дерево может каждый. Посадочный материал и инвентарь выдадут в лесхозе. А вот с чего начинается лес, знает Юлия Токарь. 

Заготовка шишек - первый этап в создании леса

В стенах этого цеха, можно сказать, и начинается лес. Республиканский селекционно-семеноводческий центр. Здесь собранные шишки сосны, ели высушивают, при помощи специального аппарата семена "обескрыливают", исследуют в лаборатории и отправляют сырье на хранение. 

Поля доращивания могут принять больше посадочного материала

Еще несколько этапов и кассеты, кстати, отечественного производства, оказываются в теплицах. Здесь созданы специальный климат-контроль, автоматический полив - все условия, чтобы через месяц культуры попали на поля доращивания. Площади позволяют увеличить объемы посадочного материала. 

Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси: "На сегодняшний день у нас введены три центра. Это здесь, в Щомыслице, это в Ивацевичском лесхозе и Глубокском. В настоящее время идет активное строительство в Могилевском лесхозе. Уже к середине года, я думаю, мы получим первый результат - выращенные сеянцы".

Экоинициатива в масштабе целой страны. В Беларуси стартовала "Неделя леса"


Восстановление леса по проверенной технологии

Андрей Кунцевич, замглавы Администрации Президента, сегодня освоил технологию посадки потипуткой. Это специальная труба, через которую в почву и попадают сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Именно у таких стопроцентная приживаемость. А чтобы работать было удобней - "ранцы" с молодыми растениями.
 

Высадить деревья нужно как можно раньше, пока в почве есть влага

Жизнь этой плантации дадут новые 18 тысяч деревьев. Старый лес повредил короед. Восстановят массив и лиственными, ту же березу, в отличие от хвойных, высаживают уже под лопату. Но нужно торопиться, пока в почве еще есть влага. 
Могущественным лесом эта территория станет спустя десятилетия. Например, вот этим соснам, которые уже сомкнулись кронами, больше 65. Но уже спустя семь лет и здесь можно будет собирать грибы, ягоды. Кстати, Столбцовская земля славится сочной черникой, брусникой. А неподалеку и Налибокский заповедник. Вот она, зеленая Беларусь.
Сделать страну еще зеленее поможет масштабный экофлешмоб. "Неделя леса" в первый день объединила политиков, спортсменов, молодежь по всей республике, чтобы восполнить "наши легкие - наш кислород". 

За 7 дней в стране высадят 18 миллионов деревьев

За семь дней в Беларуси высадят 18 миллионов деревьев. Участие примут более 40 тысяч человек. Те, кто даже в силу своей занятости умеет расставить верный приоритет. А цифры возымеют значение только  тогда, когда отношение к природе будет бережным каждый день. 

 
 
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За семь дней высадят около 18 миллионов деревьев сосны, ели, березы. К экоинициативе традиционно присоединились политики, спортсмены, молодежь. Например, на родине...
 
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