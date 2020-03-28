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Заготовка шишек - первый этап в создании леса

Поля доращивания могут принять больше посадочного материала

Восстановление леса по проверенной технологии

Высадить деревья нужно как можно раньше, пока в почве есть влага

За 7 дней в стране высадят 18 миллионов деревьев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экоинициатива в масштабе целой страны. В Беларуси стартовала "Неделя леса" За семь дней высадят около 18 миллионов деревьев сосны, ели, березы. К экоинициативе традиционно присоединились политики, спортсмены, молодежь. Например, на родине...

. К экоинициативе традиционно присоединились политики, спортсмены, молодежь. Например, на родине Якуба Коласа в Столбцовском районе трудились представители Администрации Президента. Там восстанавливали площадь в 3 гектара, поврежденную короедом. А у Кургана Славы озеленяли сквер. Внести свой вклад в зеленый фонд и посадить дерево может каждый. Посадочный материал и инвентарь выдадут в лесхозе. А вот с чего начинается лес, знаетВ стенах этого цеха, можно сказать, и начинается лес. Республиканский селекционно-семеноводческий центр. Здесь собранные шишки сосны, ели высушивают, при помощи специального аппарата семена "обескрыливают", исследуют в лаборатории и отправляют сырье на хранение.Еще несколько этапов и кассеты, кстати, отечественного производства, оказываются в теплицах. Здесь созданы специальный климат-контроль, автоматический полив - все условия, чтобы через месяц культуры попали на поля доращивания. Площади позволяют увеличить объемы посадочного материала.Андрей Кунцевич, замглавы Администрации Президента, сегодня освоил технологию посадки потипуткой. Это специальная труба, через которую в почву и попадают сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Именно у таких стопроцентная приживаемость. А чтобы работать было удобней - "ранцы" с молодыми растениями.Жизнь этой плантации дадут новые 18 тысяч деревьев. Старый лес повредил короед. Восстановят массив и лиственными, ту же березу, в отличие от хвойных, высаживают уже под лопату. Но нужно торопиться, пока в почве еще есть влага.Могущественным лесом эта территория станет спустя десятилетия. Например, вот этим соснам, которые уже сомкнулись кронами, больше 65. Но уже спустя семь лет и здесь можно будет собирать грибы, ягоды. Кстати, Столбцовская земля славится сочной черникой, брусникой. А неподалеку и Налибокский заповедник. Вот она, зеленая Беларусь.Сделать страну еще зеленее поможет масштабный экофлешмоб. "Неделя леса" в первый день объединила политиков, спортсменов, молодежь по всей республике, чтобы восполнить "наши легкие - наш кислород".. Участие примут более 40 тысяч человек. Те, кто даже в силу своей занятости умеет расставить верный приоритет. А цифры возымеют значение только тогда, когда отношение к природе будет бережным каждый день.