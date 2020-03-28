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Экоинициатива в масштабе целой страны. В Беларуси стартовала "Неделя леса"
28.03.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Заготовка шишек - первый этап в создании лесаВ стенах этого цеха, можно сказать, и начинается лес. Республиканский селекционно-семеноводческий центр. Здесь собранные шишки сосны, ели высушивают, при помощи специального аппарата семена "обескрыливают", исследуют в лаборатории и отправляют сырье на хранение.
Поля доращивания могут принять больше посадочного материалаЕще несколько этапов и кассеты, кстати, отечественного производства, оказываются в теплицах. Здесь созданы специальный климат-контроль, автоматический полив - все условия, чтобы через месяц культуры попали на поля доращивания. Площади позволяют увеличить объемы посадочного материала.
Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси: "На сегодняшний день у нас введены три центра. Это здесь, в Щомыслице, это в Ивацевичском лесхозе и Глубокском. В настоящее время идет активное строительство в Могилевском лесхозе. Уже к середине года, я думаю, мы получим первый результат - выращенные сеянцы".
Восстановление леса по проверенной технологииАндрей Кунцевич, замглавы Администрации Президента, сегодня освоил технологию посадки потипуткой. Это специальная труба, через которую в почву и попадают сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Именно у таких стопроцентная приживаемость. А чтобы работать было удобней - "ранцы" с молодыми растениями.
Высадить деревья нужно как можно раньше, пока в почве есть влагаЖизнь этой плантации дадут новые 18 тысяч деревьев. Старый лес повредил короед. Восстановят массив и лиственными, ту же березу, в отличие от хвойных, высаживают уже под лопату. Но нужно торопиться, пока в почве еще есть влага.
Могущественным лесом эта территория станет спустя десятилетия. Например, вот этим соснам, которые уже сомкнулись кронами, больше 65. Но уже спустя семь лет и здесь можно будет собирать грибы, ягоды. Кстати, Столбцовская земля славится сочной черникой, брусникой. А неподалеку и Налибокский заповедник. Вот она, зеленая Беларусь.
Сделать страну еще зеленее поможет масштабный экофлешмоб. "Неделя леса" в первый день объединила политиков, спортсменов, молодежь по всей республике, чтобы восполнить "наши легкие - наш кислород".
За 7 дней в стране высадят 18 миллионов деревьев
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За семь дней высадят около 18 миллионов деревьев сосны, ели, березы. К экоинициативе традиционно присоединились политики, спортсмены, молодежь. Например, на родине...
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