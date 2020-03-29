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На Будакошелевщине продолжается сев яровых и зерновых культур

29.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине продолжается сев яровых и зерновых культур
Максим Глушаков

Как прокомментировал главный агроном хозяйства Дмитрий Скалпешкин, несмотря на то, что посевная в этом году началась рано, дорог каждый день. Бесснежная зима не напоила землю в должной мере. Поэтому задача номер один – отсеяться в оптимально короткие сроки, сохранив всю влагу.

Сегодня на полях хозяйства работают более 20 человек. Весь световой день в поле 2 посевных агрегата, 2 дискатора, 2 плуга, автомобили для подвоза и погрузки зерна, агрегаты для внесения твердых и жидких удобрений – словом, весь набор сельскохозяйственной техники, обеспечивающей цикл весенних полевых работ. Вся техника исправна, с топливом также перебоев нет. Для механизаторов горячее питание доставляется прямо в поле дважды в день.

На МТЗ 3522 проводят сев опытные механизаторы Максим Глушаков и Игорь Кравцов. У Игоря Кравцова – первый сезон на севе. Но двадцатилетний опыт работы в хозяйстве, несомненно, помогает и сегодня. Максим Глушаков уже почти 10 лет трудится в хозяйстве: сначала водителем на отвозке зерна, но мощный МТЗ 3522 – его страсть. Знает в своем «железном друге» каждый винтик. А если он еще оснащен и современным посевным агрегатом АППМ-6, то и вовсе работать одно удовольствие. Приятно отметить, что Максим родился и вырос в Пенчине, продолжил дело отца. Хозяйство выделило молодой семье Глушаковых жилой дом. И в планах у них – жить и работать на родной земле.

Со слов Дмитрия Скалпешкина, в первой декаде апреля яровой сев в хозяйстве должен быть завершен. От того, насколько качественно он будет проведен, во многом зависит и будущий урожай. Ведь 60 процентов собранного зерна пойдет на семенной фонд. Сорта зерновых «Дебют», «Добры», «Сударыня», «Василиса», «Мила», «Надежда» отечественной селекции и с отличными продуктивными качествами.
Следует отметить, что в «Экспериментальной базе «Пенчин» в этом году под посевные площади отведено на 110 га больше. В структуре площадей яровая пшеница занимает 500 га, ячмень – 250 га, зернобобовые – 250 га, гречиха и просо – 70 и 40 га соответственно, кукуруза на зерно – 400 га и кукуруза на силос – 550 га. Под «второй хлеб» предусмотрено 80 га земли.

На Будакошелевщине продолжается сев яровых и зерновых культур
Аграрии ОАО «Эспериментальная база «Пенчин» готовятся к выходу в поле

С увеличением посевных площадей, с учетом погодных условий и поработать придется с большей самоотдачей. Но, как отметили в хозяйстве, наши люди, зная цену каждому зернышку, не подведут.

На Будакошелевщине продолжается сев яровых и зерновых культур

На Будакошелевщине продолжается сев яровых и зерновых культур
Фото предоставлены центральной районной библиотекой.
На них запечатлены моменты посевной в одном из хозяйств района в 70-х годах

Наталья ЛОГУНОВА
Фото Ирины Палубец

 
 
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Как прокомментировал главный агроном хозяйства Дмитрий Скалпешкин, несмотря на то, что посевная в этом году началась рано, дорог каждый день....
 
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