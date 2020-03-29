В Минске 20-летний парень вымогал деньги, выдавая себя за милиционера

Источник материала: Tut.by

В суд направлено уголовное дело о вымогательстве и самовольном присвоении власти должностного лица, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Житель Минского района в конце прошлого года в одной из социальных сетей познакомился с двумя мужчинами. В ходе переписки он просил собеседников выслать ему их фотографии в обнаженном виде, сообщить номера телефонов, а в последующем договаривался о встрече для совместного времяпрепровождения.

— При личной встрече с мужчинами молодой человек представлялся сотрудником одного из столичных РУВД и угрожал привлечь их к уголовной ответственности с использованием якобы имеющихся у него должностных полномочий и связей, а также распространить интимные и иные сведения, которые потерпевшие желали сохранить в тайне, — рассказали в прокуратуре Центрального района. — В дальнейшем лжемилиционер требовал у них деньги за якобы не привлечение к уголовной ответственности и сохранение в тайне указанных сведений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1100 рублей.

К слову, в 2018 году обвиняемый уже был судим за совершение аналогичных злодеяний. После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Центрального района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласились с правовой квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 208 (Вымогательство, совершенное повторно) и ст. 382 УК (Самовольное присвоение звания или власти должностного лица).

Дожидаться вердикта суда обвиняемый будет в следственном изоляторе.