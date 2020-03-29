Специалисты обнаружили очередную опасность нерегулярного сна

Американские учёные установили взаимосвязь между нерегулярным сном и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.
Специалисты выяснили, что нарушенный режим сна может стать причиной учащённого сердцебиения.
Результаты исследования опубликованы в научных журналах.
О важности гигиены сна было известно и ранее. Так, специалисты считают, что оптимальная продолжительность ночного отдыха составляет от 7 до 9 часов.
Чрезмерно короткий сон способствует повышению риска развития ожирения, а также заболеваний сердца и сосудов.
Однако на этот раз учёные выяснили, что важна не только продолжительность ночного отдыха, но и время отхода ко сну.
Исследование было проведено сотрудниками Университета Нотр-Дам. Участниками эксперимента стали более 500 студентов.
«Умные» браслеты помогли учёным собрать информацию о времени засыпания добровольцев.
В результате учёные выяснили, что отход ко сну на 30 минут раньше или позже привычного времени приводит к нарушению сердечного ритма: пульс значительно увеличился.
Однако ранний сон оказался менее опасным. В этом случае пульс стабилизировался уже через несколько часов сна.