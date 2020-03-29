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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый раздел на сайте МИД поможет застрявшим за границей белорусам На сайте белорусского МИД появился специальный раздел для наших соотечественников, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину. Трудности с прибытием в...

На сайте белорусского МИД появился специальный раздел для наших соотечественников, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину.Трудности с прибытием в Беларусь связаны с ограничительными мерами многих стран, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Белорусам, попавшим в беду, предлагается заполнить информацию о себе, своем местонахождении, наличии либо отсутствии билетов и визы. Все заявки будут обрабатываться Министерством иностранных дел.