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Новый раздел на сайте МИД поможет застрявшим за границей белорусам

29.03.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На сайте белорусского МИД появился специальный раздел для наших соотечественников, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину. 
Трудности с прибытием в Беларусь связаны с ограничительными мерами многих стран, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Белорусам, попавшим в беду, предлагается заполнить информацию о себе, своем местонахождении, наличии либо отсутствии билетов и визы. Все заявки будут обрабатываться Министерством иностранных дел.

 
 
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На сайте белорусского МИД появился специальный раздел для наших соотечественников, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину.  Трудности с прибытием в...
 
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