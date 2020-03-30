Недолгая «зима» и снова тепло. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Надеемся, этот снег в конце марта — все же прощальный. Потому что прогноз на неделю в Могилеве обещает постепенное потепление и в выходные — уже +8 °С и солнце. Правда, на неделе погода будет пасмурной и ветреной.





Сегодня, 30 марта, днем будет около нуля, а к ночи — -3 °С. Вечером прогнозируют снег.

Во вторник также будет −3…−0 °С и пасмурно, без осадков.

В среду, 1 апреля, ожидается −1…+1 °С, мокрый снег и сильный порывистый ветер.

В четверг заметно потеплеет — +2…+5 °С, но будет по-прежнему пасмурно и ветрено, зато без осадков.

В пятницу, 3 апреля, днем потеплеет до +8 °С, но ветер усилится. Ночью возможны заморозки и небольшой дождь.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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