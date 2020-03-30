|
Недолгая «зима» и снова тепло. Погода в Могилеве на неделе
30.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Надеемся, этот снег в конце марта — все же прощальный. Потому что прогноз на неделю в Могилеве обещает постепенное потепление и в выходные — уже +8 °С и солнце. Правда, на неделе погода будет пасмурной и ветреной.
Сегодня, 30 марта, днем будет около нуля, а к ночи — -3 °С. Вечером прогнозируют снег.
Во вторник также будет −3…−0 °С и пасмурно, без осадков.
В среду, 1 апреля, ожидается −1…+1 °С, мокрый снег и сильный порывистый ветер.
В четверг заметно потеплеет — +2…+5 °С, но будет по-прежнему пасмурно и ветрено, зато без осадков.
В пятницу, 3 апреля, днем потеплеет до +8 °С, но ветер усилится. Ночью возможны заморозки и небольшой дождь.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные прогнозируют солнце и до +8 °С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)