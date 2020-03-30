ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прямой рейс из Еревана совершил посадку в Национальном аэропорту Минск

30.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прямой рейс из Еревана буквально 20 минут назад совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. На родину вернулись белорусские граждане. Прямые рейсы между странами приостановят до 8 апреля. Также "Белавиа" продлила временное прекращение полетов в Молдову и Грузию до 15 мая и 20 апреля соответственно.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямой рейс из Еревана буквально 20 минут назад совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. На родину вернулись белорусские граждане. Прямые рейсы между...
 
Новости дня
Новости общества
 
Недолгая «зима» и снова тепло. Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика