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Прямой рейс из Еревана совершил посадку в Национальном аэропорту Минск
30.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрямой рейс из Еревана буквально 20 минут назад совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. На родину вернулись белорусские граждане. Прямые рейсы между странами приостановят до 8 апреля. Также "Белавиа" продлила временное прекращение полетов в Молдову и Грузию до 15 мая и 20 апреля соответственно.
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Прямой рейс из Еревана буквально 20 минут назад совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. На родину вернулись белорусские граждане. Прямые рейсы между...
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