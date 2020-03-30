Март прощается холодом, но апрель все исправит. Погода в Витебске на длинной рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

В начале недели похолодает. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Синоптики также прогнозируют снег. Для тех, кто за зиму так и не налюбовался им, это, наверное, хорошая новость. Но вообще-то в среду — уже апрель! Так что хотелось бы уже без снега.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник днем до −2 °С. Возможен снег, ветрено.

Во вторник ночью до 5 градусов мороза, а днем — около нуля. Облачно, без осадков.

В среду, 1 апреля, ночная температура — до −4°С, а днем — до +2 °С. Сильный ветер и мокрый снег.

Однако уже с четверга, 2 апреля, начнет теплеть: в ночные часы — до 2 градусов тепла, в дневные — до 5 со знаком плюс. В течение суток дождь и мокрый снег.

В пятницу ветер порывами до 19 метров в секунду. До +10°С.

И в субботу (а она, увы, рабочая) днем до +7 градусов. Дождь.

Хорошей вам недели, друзья, — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .