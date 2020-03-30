ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Март прощается холодом, но апрель все исправит. Погода в Витебске на длинной рабочей неделе

30.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале недели похолодает. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Синоптики также прогнозируют снег. Для тех, кто за зиму так и не налюбовался им, это, наверное, хорошая новость. Но вообще-то в среду — уже апрель! Так что хотелось бы уже без снега.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник днем до −2 °С. Возможен снег, ветрено.

Во вторник ночью до 5 градусов мороза, а днем — около нуля. Облачно, без осадков.

В среду, 1 апреля, ночная температура — до −4°С, а днем — до +2 °С. Сильный ветер и мокрый снег.

Однако уже с четверга, 2 апреля, начнет теплеть: в ночные часы — до 2 градусов тепла, в дневные — до 5 со знаком плюс. В течение суток дождь и мокрый снег.

В пятницу ветер порывами до 19 метров в секунду. До +10°С.

И в субботу (а она, увы, рабочая) днем до +7 градусов. Дождь.

Хорошей вам недели, друзья, — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели похолодает. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Синоптики также прогнозируют снег.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ветер и даже снег. Погода в Гомеле на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика