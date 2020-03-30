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Март прощается холодом, но апрель все исправит. Погода в Витебске на длинной рабочей неделе
30.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели похолодает. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Синоптики также
В понедельник днем до −2 °С. Возможен снег, ветрено.
Во вторник ночью до 5 градусов мороза, а днем — около нуля. Облачно, без осадков.
В среду, 1 апреля, ночная температура — до −4°С, а днем — до +2 °С. Сильный ветер и мокрый снег.
Однако уже с четверга, 2 апреля, начнет теплеть: в ночные часы — до 2 градусов тепла, в дневные — до 5 со знаком плюс. В течение суток дождь и мокрый снег.
В пятницу ветер порывами до 19 метров в секунду. До +10°С.
И в субботу (а она, увы, рабочая) днем до +7 градусов. Дождь.
Хорошей вам недели, друзья, — и оставайтесь дома!
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В начале недели похолодает. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Синоптики также прогнозируют снег.
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