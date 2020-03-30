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Смотрите, как горят трава и болото под Пинском
30.03.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пожар под Пинском снял с квадрокоптера брестский видеограф Василий Пошелюк.
Видео:
Пожар на болоте за рекой Пиной
Участок, который Василий Пошелюк снял 29 марта, находится сразу за рекой Пиной между Пинском и деревней Житновичи.
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Пожар на болоте за рекой Пиной разгорелся 27 марта.
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