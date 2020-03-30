Смотрите, как горят трава и болото под Пинском

Источник материала: Tut.by

Пожар под Пинском снял с квадрокоптера брестский видеограф Василий Пошелюк.

Видео: ВАСЬКАПИЛОТ

Пожар на болоте за рекой Пиной разгорелся 27 марта . Горели болота и сухая растительность возле деревень Горново, Лосичи, Березцы, Остров. Тушение пожара усложнялись тем, что местность труднопроходимая, и ко многим участкам спасателям сложно было добраться.

Участок, который Василий Пошелюк снял 29 марта, находится сразу за рекой Пиной между Пинском и деревней Житновичи.



Фото: instagram.com/vaska_pilot