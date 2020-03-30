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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музей Победы Москвы проводит акцию "Лица Победы" Героем проекта может стать каждый, кто пережил тяжелейшие годы Второй мировой войны. Это солдаты и офицеры, которые сражались на фронтах. Врачи и медсестры, которые...

Героем проекта может стать каждый, кто пережил тяжелейшие годы Второй мировой войны. Это солдаты и офицеры, которые сражались на фронтах. Врачи и медсестры, которые боролись за жизни раненых. Партизаны и участники подполья, рабочие военных предприятий, узники концлагерей, мирные жители, оказавшиеся в оккупации, студенты, школьники, дети - все те, кто внес свой вклад в Великую Победу. В музее создана уникальная мультимедийная экспозиция. Любой посетитель может найти здесь своего родственника, если сведения о нем передавались в базу данных. Сейчас в депозитарии хранятся десятки тысяч фотографий со всех бывших советских республик. В будущем запланирован запуск проекта и в международном масштабе.