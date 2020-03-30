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Беларусь отлично справляется с коронавирусом – представитель ВОЗ

30.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие – и это хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать их в больницах. Но главная цель – это, конечно, затормозить развитие вируса. И вы справляетесь», – подчеркнула Маргарет Харрис.

Представитель ВОЗ также коснулась и темы экономики.

«Это очень важно – сохранить работу экономики, насколько это возможно. И многие страны понимают сейчас, что это необходимость. Конечно, это кризис, кризис в области здравоохранения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, компании – все должны остаться на плаву. Нужно просто откорректировать режим», – отметила Маргарет Харрис.

Источник: https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь отлично справляется с коронавирусом на данный момент. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
 
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