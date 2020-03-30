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Дубровенцы, пора на субботник!

30.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы, пора на субботник!

Весна — пора уборки территорий и наведения порядка вокруг жилых домов и административных зданий. Работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» активно ведут работы по уборке мусора, очистке дорожного полотна от песка, началась обрезка деревьев.

Многие хозяева уже навели порядок вокруг своих домовладений, планируют ремонт и покраску заборов и построек. А цветоводы-любители выращивают рассаду цветов и планируют обустрой­ство цветников и клумб. Предприятиям всех форм собственности также необходимо привести в надлежащее состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории.

Особое внимание — уборке дворовых территорий, удалению свалок мусора, порядку в секторе индивидуальной застройки, вырубке дикорастущих кустарников, косметическому ремонту ограждений, остановочных павильонов и других объектов.

На Дубровенщине организован сбор мусора и твердых бытовых отходов, соблюдаются графики их вывоза, определены места захоронения ТБО.

Но, к сожалению, еще не изжита практика выбрасывать мусор в «неприметные» места, овраги и лесопосадки. Все это не только портит внешний вид, но еще является и отрицательным примером для подрастающего поколения. А ведь воспитывать молодежь надо не на словах, а на достойных по­ступках, приобщая к совместным добрым делам по уборке территорий, посадке деревьев и цветов.

Вопросы наведения порядка на земле и благоустройства территорий находятся на постоянном контроле природоохранной, санитарной и землеустроительной служб. По фактам выявленных нарушений виновные привлекаются к ответственности.

Уважаемые дубровенцы, приглашаем вас принять активное участие в наведении порядка на родной земле.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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Весна — пора уборки территорий и наведения порядка вокруг жилых домов и административных зданий. Работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» активно ведут
 
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