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В Беларуси продолжается проверка боеготовности
30.03.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК маневрам на полигоне Обуз-Лесновский приступили военнослужащие 202-го механизированного батальона. Прибыв на место развертывания подразделения, успели провести маскировку командного пункта, вооружения, блиндажей и мест для проживания личного состава. Маневры проводятся в рамках комплексного учения на завершающем этапе проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил.
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К маневрам на полигоне Обуз-Лесновский приступили военнослужащие 202-го механизированного батальона. Прибыв на место развертывания подразделения, успели...
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