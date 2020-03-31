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Турецкая яичница с йогуртовым соусом на завтрак

31.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня для завтрака мы возьмем 2 куриных яйца, 125 граммов греческого йогурта, 100 граммов мягкого творога, немного лимонного сока, 2 зубчика чеснока, красный болгарский перец, укроп, молотую паприку, оливковое масло, булочку с кунжутом. 

Из этих продуктов приготовим  турецкую яичницу с йогуртовым соусом. Сделаем чесночное масло. В столовую ложку оливкового масла выдавливаем зубчик чеснока и даем настояться. 

Теперь приготовим красное масло. Половину красного болгарского перца режем на мелкие кубики. В кастрюльке или сковороде смешиваем 20 мл оливкового масла и 50 граммов сухой паприки. Ставим на плиту. Прогреваем 5 минут, затем всыпаем болгарский перец. Доводим до готовности.  

В отдельной мисочке смешиваем мягкий творог, чесночное масло, сок лимона, соль и греческий йогурт.  

Греческий йогурт содержит больше белка, чем обычный,  в нем  нет лактозы и сахара, низкокалориен (примерно 60 ккал на 100 грамм продукта), утоляет чувство голода на долгий период времени. В греческом йогурте высокое содержание пробиотиков, он отлично подойдет в качестве низкокалорийной заправки и практически не содержит жиров и соли.

Двигаемся дальше. Пищевой пленкой выстилаем небольшую чашку. Края пленки должны опуститься поверх кружки. Пленку смазываем растительным маслом.  Внутрь  аккуратно вбиваем яйцо, закручиваем его в пленку. Такую же процедуру проводим со вторым яйцом.  Опускаем яйца на 5 минут в кипящую воду. 

Если вы умеете варить традиционные яйца пашот, то можно приготовить их. Для этого  потребуется уксус и немного меньше времени. 

Приступаем к презентации. В тарелку выкладываем  йогуртовый соус, сверху - 2 яйца. Поливаем  горячим красным маслом с перцем и украшаем  укропом. Подаем с кунжутной булочкой. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Сегодня для завтрака мы возьмем 2 куриных яйца, 125 граммов греческого йогурта, 100 граммов мягкого творога, немного лимонного сока, 2 зубчика чеснока, красный...
 
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