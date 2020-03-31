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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турецкая яичница с йогуртовым соусом на завтрак Сегодня для завтрака мы возьмем 2 куриных яйца, 125 граммов греческого йогурта, 100 граммов мягкого творога, немного лимонного сока, 2 зубчика чеснока, красный...

Сегодня для завтрака мы возьмем 2 куриных яйца, 125 граммов греческого йогурта, 100 граммов мягкого творога, немного лимонного сока, 2 зубчика чеснока, красный болгарский перец, укроп, молотую паприку, оливковое масло, булочку с кунжутом.Из этих продуктов приготовим турецкую яичницу с йогуртовым соусом. Сделаем чесночное масло. В столовую ложку оливкового масла выдавливаем зубчик чеснока и даем настояться.Теперь приготовим красное масло. Половину красного болгарского перца режем на мелкие кубики. В кастрюльке или сковороде смешиваем 20 мл оливкового масла и 50 граммов сухой паприки. Ставим на плиту. Прогреваем 5 минут, затем всыпаем болгарский перец. Доводим до готовности.В отдельной мисочке смешиваем мягкий творог, чесночное масло, сок лимона, соль и греческий йогурт.Греческий йогурт содержит больше белка, чем обычный, в нем нет лактозы и сахара, низкокалориен (примерно 60 ккал на 100 грамм продукта), утоляет чувство голода на долгий период времени. В греческом йогурте высокое содержание пробиотиков, он отлично подойдет в качестве низкокалорийной заправки и практически не содержит жиров и соли.Двигаемся дальше. Пищевой пленкой выстилаем небольшую чашку. Края пленки должны опуститься поверх кружки. Пленку смазываем растительным маслом. Внутрь аккуратно вбиваем яйцо, закручиваем его в пленку. Такую же процедуру проводим со вторым яйцом. Опускаем яйца на 5 минут в кипящую воду.Если вы умеете варить традиционные яйца пашот, то можно приготовить их. Для этого потребуется уксус и немного меньше времени.Приступаем к презентации. В тарелку выкладываем йогуртовый соус, сверху - 2 яйца. Поливаем горячим красным маслом с перцем и украшаем укропом. Подаем с кунжутной булочкой.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!