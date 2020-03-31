В Гродненском районе построят еще одну фабрику по выращиванию шампиньонов

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе построят фабрику по выращиванию шампиньонов мощностью более 885 тонн в год. Предприятие появится около деревни Конюхи, что недалеко от Августовского канала. Для будущего завода выделен участок земли в 1,7 га, сообщает «Гродненская правда».



Фото: fsvps.ru

— Инвестором выступает ООО «Фишка Плюс», которое вложит в фабрику 5 миллионов рублей, — рассказала заместитель председателя Гродненского райисполкома Лилия Шаматович. — Выращивать грибы будут в 6 цехах, производительность — 885,7 тонны в год. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест.

Это будет уже третья в Гродненском районе фабрика по выращиванию грибов.

В конце прошлого года открыло такое производство ООО «Фабрика Грибофф» рядом с деревней Александрово по инвестиционному договору. Предприятие рассчитано на 7 камер для выращивания шампиньонов. Площадь каждой — около 500 квадратных метров, предполагаемая урожайность -32 килограмма с одного квадратного метра площади компоста. Весь земельный участок предприятия — более 5 гектаров. Создано порядка 70 новых рабочих мест.

Еще одно грибное производство размещается в Брузгах.