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В Гродненском районе построят еще одну фабрику по выращиванию шампиньонов

31.03.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе построят фабрику по выращиванию шампиньонов мощностью более 885 тонн в год. Предприятие появится около деревни Конюхи, что недалеко от Августовского канала. Для будущего завода выделен участок земли в 1,7 га, сообщает «Гродненская правда».


Фото: fsvps.ru

— Инвестором выступает ООО «Фишка Плюс», которое вложит в фабрику 5 миллионов рублей, — рассказала заместитель председателя Гродненского райисполкома Лилия Шаматович. — Выращивать грибы будут в 6 цехах, производительность — 885,7 тонны в год. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест.

Это будет уже третья в Гродненском районе фабрика по выращиванию грибов.
В конце прошлого года открыло такое производство ООО «Фабрика Грибофф» рядом с деревней Александрово по инвестиционному договору. Предприятие рассчитано на 7 камер для выращивания шампиньонов. Площадь каждой — около 500 квадратных метров, предполагаемая урожайность -32 килограмма с одного квадратного метра площади компоста. Весь земельный участок предприятия — более 5 гектаров. Создано порядка 70 новых рабочих мест.

Еще одно грибное производство размещается в Брузгах.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродненском районе построят фабрику по выращиванию шампиньонов мощностью более 885 тонн в год. Предприятие появится около деревни Конюхи. Для будущего завода...
 
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