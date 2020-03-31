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В Гродненском районе построят еще одну фабрику по выращиванию шампиньонов
31.03.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе построят фабрику по выращиванию шампиньонов мощностью более 885 тонн в год. Предприятие появится около деревни Конюхи, что недалеко от Августовского канала. Для будущего завода выделен участок земли в 1,7 га,
— Инвестором выступает ООО «Фишка Плюс», которое вложит в фабрику 5 миллионов рублей, — рассказала заместитель председателя Гродненского райисполкома Лилия Шаматович. — Выращивать грибы будут в 6 цехах, производительность — 885,7 тонны в год. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест.
Это будет уже третья в Гродненском районе фабрика по выращиванию грибов.
Еще одно грибное производство размещается в Брузгах.
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В Гродненском районе построят фабрику по выращиванию шампиньонов мощностью более 885 тонн в год. Предприятие появится около деревни Конюхи. Для будущего завода...
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